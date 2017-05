I første kvartal 2017 fekk Nav til saman varsel om 6.900 moglege oppseiingar og permitteringar, mot 14.700 i same periode i 2016.

60 prosent av varsla i første kvartal gjaldt oppseiingar. Dette er ein nedgang frå 68 prosent i fjor.

– Fleire undersøkingar har vist auka optimisme blant norske bedrifter den siste tida. Dette blir også bekrefta gjennom at vi no får færre varsel om oppseiingar og permitteringar. At delen permitteringar aukar kan også vere ein indikasjon på at bedriftene ønskjer å behalde kompetansen, fordi dei ser for seg at marknaden er i betring, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Eitt av tre varsel kjem frå industrien. I Rogaland var 105 personar omfatta av varsel om moglege oppseiingar og permitteringar i mars. Det er det lågaste nivået sidan nedgangskonjunkturen begynte i 2014.

– Vi merkar ei positiv utvikling på Sør-Vestlandet, med klart færre varsel i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor, seier Vågeng.

Oslo hadde flest personar omfatta av varsel i mars, med 1400, som er det høgste talet på registrert i Oslo dei siste tre åra. 800 av varsla kom frå éi bedrift.

Alle bedrifter som planlegg å seie opp eller permittere minst ti tilsette, må varsle Nav.

