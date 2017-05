Forbode med tunge køyretøy i hovudprosesjonen på 17. mai i Bergen

17. mai-komiteen i Bergen fortel at dei har vore urolege for at køyretøya som er med i hovudprosesjonen har blitt større og større for kvart år. No vil dei forby tunge køyretøy som slit med å koma rundt i svingane, å vera med, skriv Bergens Tidende.

–I år har vi gjort ein ekstra innsats for å få ned storleiken, og vore endå hardare på at folk må stilla med mindre køyretøy, seier leiar for 17. mai-komiteen i Bergen, Erik Næsgaard, til avisa.

Komiteen held likevel fast på at det ikkje har noko med terrorfrykt å gjera. Det ansvaret legg dei på politiet, som på si side seier dei er svært nøgde med tiltaket.

–Det er bra at det ikkje blir lastebilar eller tunge køyretøy med i prosesjonen 17. mai, uavhengig av trusselbiletet. Vi ser helst at dei blir fjerna for godt på grunn av tryggleiken, seier Morten Ørn, leiar på fellesoperativ eining ved Vest politidistrikt, til same avisa.

Samtidig opplyser han at dei vil setja i verk ekstra tiltak, som mellom anna inneber fleire avsperra gater og meir synleg og væpna politi, i heile distriktet på nasjonaldagen. Politiet seier likevel at det ikkje ligg føre nokon konkret trussel mot feiringa.

