Google lovar å rette Preikestolen-feil

Bilistar som plottar inn det berømte fjellplatået i Google Maps, blir i staden leidde til den vesle bygda Fossmork på andre sida av fjorden. Innbyggjarane fortel om hundrevis av turistar som får den kjipe beskjeden om at dei må snu og køyre tilbake på den svingete og smale vegen.

– Det er sjølvsagt ikkje meininga å sende folk feil stad, så vi tar tak i dette og vil rette karttenesta så fort som mogleg. Feilen er rapportert inn til vårt tekniske team, som held til fleire ulike stader i verda, seier presseansvarleg i Google Norge, Helle Skjervold, til Stavanger Aftenblad.

Ho kan ikkje seie kor lang tid det vil ta før problemet er løyst, men er glad for at Google gjennom avisa no er gjort merksame på feilen som svært mange er utsette for.

