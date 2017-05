Hamn må betale tilbake nesten 18 millionar til Hurtigruten

I første omgang betyr vedtaket til departementet at Kristiansund og Nordmøre hamn må betale tilbake 17,6 millionar kroner til Hurtigruten for overfakturering gjennom fleire år, opplyser reiarlaget.

Striden dreier seg om kva hamnene skal kunne inkludera i avgiftene som reiarlaga skal betala for at skipa deira kunne leggja til kai i hamnene. Hurtigruten opplyser at dei opplevde det dei karakteriserer som ein urovekkjande vekst i hamnekostnadane etter at den nye hamnelova tok til å gjelda. Etter at revisjonsselskapet KPMG avdekte omfattande feil i rekneskapane for avgiftene ved å leggja til kai, har Hurtigruten kravd tilbakebetaling på fleire titals millionar kroner frå i alt 29 norske hamner.

Departementet slår no fast at avgifta for å leggja til kai berre kan dekkja visse spesifikke kostnader, og ikkje store deler av driftskostnadane, slik Kristiansund og Nordmøre hamn har gjort. 21 hamner er klaga inn til Kystverket, og Kristiansund og Nordmøre hamn er éi av to hamner som har fått full stopp i innkrevjing av avgift for å leggja til kai.

(©NPK)