Kristiansund havn må tilbakebetala nesten 18 millionar

I første omgang betyr vedtaket til departementet at Kristiansund og Nordmøre havn må betala tilbake 17,6 millionar kroner til reiarlag for overfakturering frå 2012 til 2015. For Hurtigruten, som betalar rundt 110 millionar kroner i hamnerelaterte kostnader kvart år, er summen på rundt 2 millionar kroner, opplyser reiarlaget til NTB.

Striden dreier seg om kva hamnene skal kunne inkludera i avgiftene som reiarlaget skal betale for at skipet deira skal kunna leggja til kai i hamnene. Hurtigruten opplyser at dei opplevde det dei karakteriserer som ein urovekkjande vekst i hamnekostnadene etter at den nye hamnelova tok til å gjelda. Etter at revisjonsselskapet KPMG avdekte omfattande feil i regnskapane ved avgiftene for å leggja til kai, har Hurtigruten kravd tilbakebetalt fleire titals millionar kroner frå i alt 29 norske hamner.

21 hamner klaga inn

Rapportane til KPMG viste systematisk overfakturering i ei lang rekkje hamner, mellom anna i Kristiansund, Tromsø, Molde, Ålesund og Harstad. Men hamnene valde i samråd med hamneforeiningane å ignorera rapportane, og avviste innvendingane mellom anna Hurtigruten har hatt mot overfaktureringa.

Departementet slår no fast at avgifta for å leggja til kai berre kan dekkja visse spesifikke kostnader, og ikkje store deler av driftskostnadene, slik Kristiansund og Nordmøre havn har gjort. 21 hamner er klaga inn til Kystverket, og Kristiansund og Nordmøre havn er éi av to hamner som har fått full stopp i innkrevjing av avgiftene for å leggja til kai.

I vedtaket slår departementet også fast at Kystverket, som tilsynsorgan for hamnene, kan overprøva dei eigne vurderingane til hamnene.

– Dette viser igjen at kravet vårt om ei opprydding i norske hamner er heilt på sin plass og kritisk viktig. Ekstra alvorleg blir det når hamnesjefane, Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn konsekvent har forsvart denne ulovlege praksisen, ikkje berre i Kristiansund, men langs heile kysten, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Møtt med truslar

Reiarlaget peikar på at det i konflikten med Kristiansund og Nordmøre havn har blitt avslørt omfattande feil i faktureringa. Det blir mellom anna vist til at representasjon og reklamekjøp har blitt belasta avgifta for å leggja til land som brukarane av hamna må betala.

– Vi bad om dokumentasjon på at hamneforvaltninga driv etter lova, men blei altså møtt med truslar. Det nye vedtaket frå Samferdselsdepartementet viser at vi har hatt rett heile vegen. Vi ventar at hamnene no rettar opp og betalar tilbake for mykje innkrevd avgift til brukarane, seier Skjeldam.

Hurtigruten meiner hamnene med hamneforeningane i ryggen har ignorert både domstolane og Kystverket som tilsynsmynde, og ber no styresmaktene sjå nærmare på rolla til hamneforeininga i saka.

