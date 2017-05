Kunnskapsministeren: Kjønnsdeling i skulen skal vere eit unntak

Rettleiinga skal gjere det tydelegare for skulane når elevar kan delast inn i grupper etter kjønn.

Kjønnsdeling skal vere eit unntak, og kvart enkelt tilfelle må vurderast for seg, skriv departementet i ei pressemelding.

– Det er altså ikkje slik at foreldre kan krevje kjønnsdelt undervisning på vegner av barna. Det er det skulane som skal vurdere, seier kunnskapsministeren.

Rettleiinga understrekar at hovudregelen skal tolkast strengt: Det er berre mogleg å dele elevane etter kjønn dersom «tungtvegande elevomsyn» tilseier det.

– Eit eksempel er timar der temaet er kjønnsidentitet eller seksualitet. Skulen kan også skilje gutar og jenter i svømming eller kroppsøving dersom skulen ikkje har garderobeanlegg med eigne garderobar for jenter og gutar, seier Røe Isaksen.

Skulane skal med den nye rettleiinga få ei betre forståing av reglane, håpar departementet.

– No blir det enklare for skulane å sjå kva heilt spesielle situasjonar som kan krevje at ein deler gutane og jentene i ulike grupper. Det vil skape meir lik praksis over heile landet, og er eit viktig grep for å sikre den norske fellesskulen, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

