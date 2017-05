Marinejeger får Krigskorset med sverd for innsats i Kabul 

Ken Andersen er får Krigskorset med sverd i samband med to terrorangrep i Afghanistan i 2015. Andersen vann ifølgje VG over terroristar og medverka til å redda gislar under eit terrorangrep på Park Palace Hotell i Kabul i mai 2015 og eit angrep på den russiske ambassaden i Kabul i oktober same året.

«Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv», heiter det i grunngjevinga for tildelinga. Til VG seier Andersen at det er ei stor ære å ta imot utmerkinga.

– Eg kjenner meg audmjuk i høve til dei andre som har fått denne utmerkinga, både under den andre verdskrigen då landet vårt var okkupert og i moderne tid, seier han til avisa.

Krigskorset blir overrekt av Hans Majestet Kongen under ein medaljeseremoni på Akershus festning på frigjeringsdagen 8. mai. Etter andre verdskrigen har ni personar fått Krigskorset med sverd.

