NOAS reagerer på asylpraksisen for unge

Norsk organisasjon for asylsøkjarar (NOAS) uttrykkjer i eit brev til UDI og UNE bekymring over korleis praksisen står seg i samsvar med barnekonvensjonen, og korleis UDI i tidlegare vedtakstekstar har vist til returordningar som er ikkje er på plass, ifølgje VG.

– Avslag blir gitt til einslege mindreårige så unge som 14 år. Dei mindreårige blir sette i ein umogleg situasjon. Vi meiner UDI må vurdere om det er i tråd med barnekonvensjonen å gi avslag til einslege mindreårige når dei faktisk ikkje kan returnere, seier rådgjevar Mona Reigstad Dabour i NOAS.

Einingsleiaren i retureininga i UDI, Katinka Hartmann, seier at dei arbeider aktivt for å få på plass ei ordning, forhåpentlegvis i mai.

– Det er per i dag 16 afghanarar under 18 år som har fått avslag på sin asylsøknad og har utreiseplikt. Dei fleste av dei er mellom 17 og 18 år. Det er avgjerande for UDI er at einslege mindreårige blir gjenforeint med rette omsorgspersonar, seier ho.

Hartmann seier at etter regelverket skal UDI avslå asylsøknaden dersom personen ikkje har behov for vern og har forsvarleg omsorg i heimlandet.

– Det krev eventuelt ei politisk avgjerd dersom vi skulle gjort det annleis, fortset ho.

