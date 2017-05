Ni nye årsverk kan bli borte i Discovery

Dei tilsette fekk beskjeden onsdag. Det er ikkje klart kva avdelingar som blir ramma av nedskjeringane.

– Vi held fram å utvikla verksemda for å tilpassa oss endringane som skjer i marknaden og for å rigga oss for framtida. Dette inneber at vi vil gjera endringar i organisasjonen. Vi ser på måtar å effektivisera drifta ytterlegare, for å kunna utvikla oss vidare og halda fram å investera i vekstområde som lokal underhaldning, sport og digitalt. Endringane vil dessverre innebera nedbemanningar, seier Tine Austvoll Jensen, sjef i Discovery Networks Norge, til Kampanje.

Austvoll Jensen har teke over som sjef etter Harald Strømme, som i det siste året sitt som administrerande direktør blei nøydd til å kutta 30 årsverk. Discovery skal også nedbemanna i Sverige og Danmark.

Discovery Networks Norge er ei norsk mediegruppe eigd av det amerikanske TV-nettverket Discovery Communications.

