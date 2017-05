Noreg har eksportert sjømat for 31 milliardar

Det er ein volumnedgang på 23 prosent og ein verdinedgang på 7 prosent eller 529 millionar kroner frå april i fjor.

Men hittil i år har Noreg eksportert 886.000 tonn sjømat til ein verdi av 31 milliardar kroner. Eksportert volum er på same nivå som i fjor, mens verdien har auka med 2,3 milliardar kroner eller 8 prosent.

– Trass i redusert eksport av sjømat i april har Noreg hittil i år eksportert same mengde sjømat som på same tid fjor, seier direktør for marknadsinnsikt Asbjørn Warvik Rørtveit i Noregs sjømatråd.

Verdien av norsk sjømateksport har for same periode auka med 8 prosent til 31 milliardar kroner.

– Nedgangen i sjømateksporten i april kjem av i all hovudsak av ei forskyving av påska, som igjen forklarar noko av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukt som laks og klippfisk, seier Warvik.

(©NPK)