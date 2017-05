Svak nedgang for Telenor i første kvartal

Dei totale driftsinntektene enda ned 3 prosent til 30, 5 milliardar kroner, ein nedgang frå 31,49 milliardar i same periode året før, samtidig som dei organiske driftsinntektene var stabile samanlikna med året før. Trafikk- og abonnementsinntektene auka organisk med 1 prosent, melder selskapet.

– Eg er glad for at Telenor fortset å levere organisk EBITDA-vekst i eit kvartal der inntektene er stabile. Høgdepunkta for kvartalet var den sterke veksten i datakonsum i dei framveksande marknadane i Asia og den solide fiberveksten i Noreg og Sverige, seier Telenors konsernsjef Sigve Brekke.

Brutto margin før eingongspostar (EBITDA) auka frå 36,9 til 37,6 prosent.

– Som tidlegare kommunisert står forenkling og effektivisering høgt på vår agenda. Vår avgjerd om å forlate India, det vidare nedsalet i VEON (tidlegare VimpelCom, red.anm.) og lanseringa av vår klyngjeorganisasjon er alle eksempel på dette arbeidet. Vi meiner desse initiativa, saman med ei rad tiltak for å betre lønnsemda i heile konsernet, legg eit solid grunnlag for Telenor framover, seier Brekke.

