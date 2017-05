Tilbodet frå staten til bøndene er klart

Tilbodet frå staten til bondeorganisasjonane blir lagt fram klokka 11 fredag. Forhandlingane skal etter planen vera avslutta 15. mai, men det er eit ope spørsmål om fristen blir nådd eller om partane i det heile blir einige.

Avstanden var i alle fall stor då Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la fram krava sine sist veke.

– Når melodien som blir spelt elles i samfunnet er moderasjon, så er ikkje dette kravet spesielt musikalsk. Vi har eit krevjande utgangspunkt for jordbruksoppgjeret i år, konstaterte Forsell.

Han viste til at kravet som har ei totalramme på 1,45 milliardar kroner, inneber ein inntektsvekst på 9 prosent. Til samanlikning har lønsoppgjeret i privat sektor i år ei ramme på 2,4 prosent.

Forsell fann det ekstra problematisk at berre 150 millionar kroner av kravet skal hentast inn ved prisaukingar og at godt over 1 milliard kroner dermed må dekkjast inn ved budsjettstøtte, altså reine subsidiar frå staten.

– Ein auke på rundt 1 prosent i målprisane er den lågaste på svært mange år, kanskje så mykje som ti år, sa Forsell.

