Venstre meiner direktøren i Helse sør-aust må gå

– Vi har fått forsikringar om at personopplysningane skal bli tekne vare på i Noreg. Den forsikringa kan ho ikkje lenger no gje. Det einaste svaret på det er at toppleiaren i Helse sør-aust må gå, seier helsepolitiske talsperson i Venstre Ketil Kjenset til NRK torsdag.

Onsdag fortalde rikskringkastaren at om lag hundre IT-arbeidarar frå Bulgaria og Malaysia har kunna gå inn og kopiera journalar til pasientar i Noregs største helseføretak, utan å leggja att spor.

Helseminister Bent Høie (H) uttalte at han blei gjort merksam på saka i sist veke. På same måten som Venstre har han lagt ansvaret på helseføretaket, som har vedgått at ei gruppe IT-arbeidarar har hatt ein slik tilgang, men at omfanget er mindre enn det NRK meiner å ha avdekt.

Etter at saka blei tema i Stortingets spørjetime onsdag, sa Høie at han har bedt Helse sør-aust levera ei grundig utgreiing, men fristen for innleveringa er førebels ikkje klar.

Samtidig har Nasjonal tryggingsmynde (NSM) varsla at dei vurderer å sjå på saka, sjølv om helseministeren meiner ho ikkje fell inn under tryggingslova slik ho er i dag, skreiv Aftenposten torsdag.

– Vi skal sjå om noko av dette kan dreia seg om objekt som burde vera peikt ut som skjermingsverdige objekt etter tryggingslova, seier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i NSM til avisa.

Han held fast på at det etter det dei forstår ikkje har vore data på avvegar i saka, men at dei kjenner til tilfelle der utanlandsk etterretning har vore interessert i helseopplysningar.

