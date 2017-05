Bøndene meiner regjeringa ikkje følgjer viljen til Stortinget

Bøndene vil ifølgje tilbodet til staten få auka inntekta med 2,25 prosent neste år, mens grupper bøndene kan samanlikna seg med ligg an til ein lønsvekst på 3,1 prosent.

Svært beklageleg, summerer leiar Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Også Norges Bondelag er skuffa.

– Det er det viktigaste verkemiddelet for å sikra mangfaldet i norsk landbruk. Regjeringa svarar med å tilby landbruket ein lågare inntektsvekst enn andre grupper. Dei viser ingen vilje til å fylla vedteken politikk, seier leiar Lars Petter Bartnes.

Underbyr med 1 milliard

Jordbruksoppgjeret er i gang berre to veker etter at Stortinget vedtok ny landbrukspolitikk gjennom landbruksmeldinga. Det statlege tilbodet til bøndene er 1 milliard kroner lågare enn kravet frå bondeorganisasjonane, men høgare enn føregåande år. Totalt har tilbodet ei ramme på 410 millionar kroner.

Det er meir enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men altså langt unna kravet i år på 1,45 milliardar kroner. Kravet ville gjeve bøndene ein inntektsvekst på 9 prosent.

Forhandlingsleiar i staten Leif Forsell meiner innretninga på tilbodet er svært godt teke vare på i dei føringane og prioriteringane Stortinget har lagt til grunn. Han kallar inntektsveksten til bøndene «svært god», og peikar på at auken vil liggja på 20 prosent for perioden 2014–2018.

Bøndene har dessutan høve til å tilpassa seg marknaden i større grad, meiner han.

– På nokre område overstig produksjonen etterspurnaden i marknaden. Med betre marknadstilpassing har jordbruket ytterlegare moglegheiter til inntektsforbetring, seier han.

Vil ha ny utrekningsmodell

Spørsmålet om inntektsnivået til bøndene og utviklinga av inntekta deira har vore mykje omdiskutert gjennom åra, og regjeringa tek difor initiativ til at ein innfører ny utrekningsmodell.

Bartnes er i utgangspunktet noko skeptisk til å innføra eit nytt system.

– Dette var ukjent for oss, og det er ikkje noko jordbruket har kravd. Vi meiner dei utrekningsmodellane vi har, er kvalitetssikra nok, seier han til NTB.

Leiar i Småbrukarlaget stiller seg open til å sjå på ei ny ordning, så lenge det ikkje går ut over inntektene til bøndene.

Liten auke for forbrukarane

Av tilbodet til staten utgjer 177 millionar kroner ein auke på statsbudsjettet. 150 millionar kroner er auke i målprisane, altså det bonden får for produkt.

– Det betyr at for forbrukarane blir prisauken veldig beskjeden, seier Forsell.

Staten ønskjer å leggja om beiteordninga for utmarksbeite og slik styrkja små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhald. Det er også tiltak for å auka kornproduksjon, i tillegg til frukt og grønsaker – område som gjev gode marknadsmoglegheiter, ifølgje Forsell.

Frist 15. mai

Forhandlingane skal etter planen vera avslutta 15. mai, men det er eit ope spørsmål om fristen blir halden eller om partane i det heile blir samde.

Leiar i Bondelaget meiner det er for tidleg å seia om det kan gå mot brot i år.

– Men det blir krevjande. Det er eit svakt tilbod, og vi er skuffa over at regjeringa ikkje har følgt opp det som var ei klar føring frå Stortinget, seier Bartnes.

Organisasjonen er også skuffa over tilbodet som gjeld satsing på små og mellomstore bruk. Furuberg nemner at dei føreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på mjølk på Vestlandet slik at fordelinga av budsjettmidlane i betre grad ville kunna møta ønsket til Stortinget om framleis drift på dei mindre bruka.

