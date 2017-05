Bondelaget: Bøndene blir tilbydd lågare inntektsvekst enn andre grupper 

Leiar Lars Petter Bartnes fekk fredag formiddag overlevert tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret. Tilbodet svarar ikkje på dei største utfordringane i norsk landbruk, meiner han.

– For å auke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksareal til matproduksjon. Regjeringa har framleis ingen ambisjonar om å løfte dei små og mellomstore bruka, seier Bartnes.

Jordbruksoppgjeret er i gang berre to veker etter at Stortinget vedtok ny landbrukspolitikk gjennom landbruksmeldinga. Bondelaget viser til at Stortinget gjekk inn for eit mangfaldig landbruk og å redusere inntektsgapet til andre grupper. Tilbodet som no er lagt fram, svarar ikkje på nokon av oppgåvene, meiner Bartnes.

– Stortinget har fastsett eit mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigaste verkemiddelet for å sikre mangfaldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket lågare inntektsvekst enn andre grupper. Dei viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, seier Bartnes.

– Regjeringa legg opp til at landbruket skal hente ut meir av inntektene i marknaden, samtidig som dei tar frå oss moglegheitene til å sikre marknaden for landbruksvarer. Dei gir med den eine handa og tar med den andre, seier han.

