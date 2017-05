Direktør trekkjer seg etter IT-skandalen i Helse sør-aust

Det var 15. september i fjor at styret i Helse sør-aust gav dotterselskapet Sykehuspartner oppgåva med å forvalta avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifta IKT-infrastrukturen i føretaksgruppa.

– Det har no blitt reist stor tvil om dette har blitt handtert på ein god måte. Styret i Helse sør-aust RHF har i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekkjer seg som styreleiar i Sykehuspartner HF, og det tek vi til etterretning, opplyste styreleiar Ann-Kristin Olsen i Helse sør-aust fredag.

Seinare same ettermiddagen blei det klart at Bagley også går av som teknologidirektør i helseføretaket. Bagley ønskjer ikkje å gje nokon kommentarar, men helseføretaket opplyser til NTB at dette kjem av jobbskifte.

– Thomas Bagley har i dag sagt opp stillinga si som direktør for teknologi og e-helse då han har fått ny jobb. Dette jobbtilbodet har vore kjent for oss over noko tid, seier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse sør-aust til NTB.

– Omfanget mindre

Det er det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise som har teke over drifta av dei omfattande IT-systema til helseføretaket. Det viser seg likevel at tryggleiken kan ha vore dårleg. Denne veka fortalde NRK at over 100 IT-arbeidarar i Bulgaria og Malaysia har hatt tilgang og utvida rettar til datasystema til helseføretaket.

Helse sør-aust har dei siste dagane vedgått at ei gruppe IT-arbeidarar har hatt tilgang til pasientjournalar og dermed kunna kopiera innhaldet utan å leggja att spor, men seier omfanget er mindre enn det NRK har meldt. For to veker sidan nekta IT-direktør Thomas Bagley nyleg for at utanlandske IT-arbeidarar har hatt slik tilgang.

– Dei utanlandske IT-arbeidarane har ikkje tilgangar og skal ikkje ha tilgangar til sensitiv persondata, sa Bagley til NRK.

Styremøte

Ifølgje NRK kan IT-arbeidarane potensielt hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millionar menneske på Austlandet og Sørlandet. Dette talet er likevel ikkje stadfesta, og helseføretaket har lova ein ekstern gjennomgang av saka.

Helseminister Bent Høie (H) opplyser at han blei orientert om den moglege tryggleiksbresten i slutten av førre veke og har bede Helse sør-aust om ei utgreiing. Det er førebels ikkje kjent når denne er venta å vera klar.

Statsråden ønskte fredag ikkje å kommentera avgangen til Bagley som styreleiar i Sykehuspartner og som teknologidirektør i helseføretaket.

Fredag ettermiddag kalla Sykehuspartner inn til styremøte. Helseføretaket er allereie i gang med å finna erstattaren til Bagley som styreleiar. Inntil vidare fungerer nestleiar Bjørn Erikstein i denne posisjonen.

– Sikring viktig uansett

IKT-Norge ser alvorleg på tryggleiksbresten, men strekar under at eit IT-system må vera sikkert uavhengig av om drifta blir sett bort til eit utanlandsk selskap eller blir gjort innanlands.

– Det er ikkje nødvendigvis slik at tryggleiksrisikoen er høgare når drifta er outsourca enn når jobben blir gjort internt. Uansett kven som gjer jobben må det vera sikringssystem på plass, seier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye media i bransjeorganisasjonen.

Waterhouse ser alvorleg på denne saka, uavhengig av om informasjon har kome på avvegar eller ikkje. Ein avtale som den Helse sør-aust har inngått, må regulera korleis sensitive opplysningar skal handterast, seier Waterhouse. Han føreslår no ein eigen havarikommisjon for denne typen hendingar av eit slikt omfang.

