Forfattar meiner den sosiale mediebruken til kollegaer trugar bokbransjen

Rowling har 10.3 millionar følgjarar, og ytrar seg svært flittig om synet sitt på politikk og menneskerettar.

– Å skapa eit slikt massepublikum og tvitra fleire gonger om dagen er som å ønskja å vera Kim Kardashian, seier Joanna Trollope til Daily Mail, og meiner denne «umettelege trongen og ønsket om å vera til stades heile tida» er «egodriven». Trollope meiner at konsekvensane kan bli store.

– Det er svært deprimerande å tenkja på at forfattarspirer vil sjå på kjende skribentar med millionar av følgjarar og tru at dette er slik du må operera. For slik er det ikkje, snarare motsett, seier Trollope, som sjølv held seg unna sosiale media og lèt agenten ta seg av Facebook-sida.

– Synet mitt er at eg seier alt eg treng å seia i bøkene mine.

Trollope har hatt stor suksess med ei rekkje populære underhaldningsromanar, der fleire er filmatiserte for fjernsyn og omsette til norsk. No er ho aktuell med «City of Friends», den 20. romanen hennar.

Førebels har ikkje J.K. Rowling kommentert utspelet, ifølgje The Guardian.

