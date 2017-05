Frp stuper – Venstre ute av Tinget

På aprilmålinga som Norstat har laga for Vårt Land, får Frp 11,7 prosents oppslutning, dagen før landsmøtet brakar laus på Gardermoen.

– Det er ikkje nokon løyndom at vi politikarar likar gode tal betre enn svake. Vi må bli endå tydelegare i politikken vår og sørgje for at vi er synlege i det politiske biletet, seier parlamentarisk leiar Harald T. Nesvik til avisa.

Venstre slit frykteleg tungt og fell 0,6 prosentpoeng til ei oppslutning på magre 2,1 prosent. Det ville gitt null stortingsrepresentantar.

Samtidig viser målinga at Høgre sankar mange nye veljarar. Erna Solbergs parti går fram solide 3,7 prosentpoeng til 24,3 prosent. Samtidig aukar Arbeidarpartiet oppslutninga med 1,8 prosentpoeng til 32,6, og sikrar dermed posisjonen som det klart største partiet i landet. Senterpartiet fell 1,5 prosentpoeng til 12,8 prosent.

Dersom denne målinga hadde vore valresultat ville Ap fått 62 og Sp 23 mandat på Stortinget, og dei to partia ville dermed sikra fleirtal saman. Dei borgarlege ville fått 73 stortingsplassar.

For dei andre partia viser målinga følgjande tal: SV 4,5 (-0,5), KrF 4,3 (-0,2), Raudt 3,3 (+0,8), MDG 3,0 (+0,5), andre 1,4 (+0,1).

(©NPK)