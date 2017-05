Israels ambassadør ber Frp droppa omskjeringsforbod

– Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfridom, vil eg slå fast at dette ikkje er ein god idé, seier Schutz til NTB.

Han var sjølv til stades i landsmøtesalen på Gardermoen fredag og høyrde talen til Frp-leiar Siv Jensen.

– Framstegspartiet har i mange år vore ein trufast støttespelar for Israel og den jødiske staten, men sjølv blant venner kan det oppstå usemje, seier han.

Omstridd

Forslag om å avgrensa eller forby rituell omskjering av gutar har vore oppe til debatt i fleire norske politiske parti. Eit slikt forslag blei trekt og ikkje realitetsbehandla under SV-landsmøtet tidlegare i vår.

– Vi har å gjera med ein kollisjon mellom to verdiar, den fysiske integritet til barnet på den eine sida og ein fleire tusen år gammal tradisjon, som er ein sentral del av den jødiske religionen, på den andre sida, seier Schutz.

Då debatten gjekk høgt før SV-landsmøtet, kalla Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund forslaget intoleranse av verste sort.

– Uansett kva grein av jøde­dommen du høyrer til, om du er ortodoks eller konservativ, så finn du denne praksisen hos bortimot 99 prosent av alle jødar, sa han.

Kompromiss

Eit fleirtal i landsstyret til Frp ønskjer å vedta ei formulering i partiprogrammet som slår fast at rituell omskjering av gutebarn skal bli forbode. Eit mindretal ønskjer å fjerna dette punktet.

Under leiinga til nestleiar Per Sandberg arbeider redaksjonskomiteen etter det NTB forstår no for å få på plass eit kompromissforslag som ikkje tek til orde for eit forbod. I staden skal intensjonane til forslagsstillarane takast vare på ein annan måte.

– Dette er uansett ikkje eit forslag som er meint å ramma jødar. Omskjering av gutar kan heller ikkje på nokon måte samanliknast med omskjering av jenter. Om vi skal ha offentleg finansiering av denne praksisen, er eit anna spørsmål, seier Sandberg.

Også blant muslimar er omskjering av gutar vanleg. I USA har det også vore utbreidd å omskjera gutar utan at det er eit religiøst krav.

