Meiner Noreg kan tape 225 milliardar på Lofoten-kompromiss

Utrekninga er basert på ressursberekningar frå Oljedirektoratet og legg til grunn at Aps freding av Nordland 7 og Troms 2 utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir gjennomført. Den baserer seg også på dagens oljepris og ein vekslingskurs mot dollar på 8,5, ifølgje Dagens Næringsliv.

Finansminister og Frp-leiar Siv Jensen seier at dei «tapte» oljemilliardane og Arbeidarpartiets Lofoten-kompromiss er noko av det ho skal gå laus på når ho opnar landsmøtet i partiet fredag.

– Dei seier jo ikkje berre nei til olje. Dei seier nei til meir arbeid og arbeidsfolk, dei seier nei til Nord-Noreg, og dei seier nei til velferd i heile landet. Eg synest det er ganske oppsiktsvekkjande frå eit parti som no hamrar laus om arbeid, sysselsetting og arbeidsløyse, at dei med opne auge går inn i dette vel vitende om at det kan utgjere eit betydeleg velferdstap for nasjonen, seier Jensen.

