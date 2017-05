Meiner Noreg kan tape milliardar på Lofoten-kompromiss

Ifølgje berekningar frå Norsk olje og gass er brutto salsverdi av dei utvinnbare ressursane utanfor Nordland VII og Troms II på 225,4 milliardar kroner.

Utrekninga er basert på ressursberekningar frå Oljedirektoratet og legg til grunn at Aps freding av Nordland VII og Troms II utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir gjennomført. Den baserer seg også på dagens oljepris og ein vekslingskurs mot dollar på 8,5, ifølgje Dagens Næringsliv.

Finansminister og Frp-leiar Siv Jensen seier at dei «tapte» oljemilliardane og Arbeidarpartiets Lofoten-kompromiss er noko av det ho skal gå laus på når ho opnar landsmøtet fredag.

– Dei seier jo ikkje berre nei til olje. Dei seier nei til meir arbeid og arbeidsfolk, dei seier nei til Nord-Noreg, og dei seier nei til velferd i heile landet. Eg synest det er ganske oppsiktsvekkjande frå eit parti som no hamrar laus om arbeid, sysselsetting og arbeidsløyse, at dei med opne auge går inn i dette vel vitande om at det kan utgjere eit betydeleg velferdstap for nasjonen, seier Jensen.

(©NPK)