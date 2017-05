Organisasjonar med stille markering utanfor den russiske ambassaden

Den norske Helsingforskomité, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og Amnesty International Norge stod fredag utanfor den russiske ambassaden i Oslo.

Venstres Ola Elvestuen var blant dei som hadde møtt opp.

I over ein månad har det vore meldt om arrestasjonar, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia, skriv organisasjonane i ei pressemelding.

Dei krev at overgrepa blir etterforska ordentleg, og at gjerningspersonane blir straffeforfølgde.

– Vi må fortsette å legge press på russiske styresmakter for å sørgje for at slike overgrep ikkje skjer. Derfor blir det aksjonert på fredag over heile verda. Vi vil seie frå om at vi er mange som følgjer med. Vi vil fortsette å følgje med til vi veit at folk er trygge, seier Ingvild Endestad, leiar i FRI, i ei pressemelding.

