Regjeringa set av nye milliardar til sjukeheimsplassar 

Det blir gjort ved å auka den såkalla tilsegnsramma, som er den statlege delen av det kostar å byggja og modernisera plassar.

Auken regjeringa føreslår, svarar til rundt 1.300 plassar.

– Dette er den høgste tilsegnsramma nokon gong, med fleire plassar enn nokon gong før. Dette betyr at det kan byggjast og moderniserast eit rekordstort tal sjukeheimsplassar i kommunane, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Tilsegnsramma i år er på 2,97 milliardar, det svarar til omtrent 1.800 plassar.

Etter auken i revidert budsjett, som blir lagt fram torsdag neste veke, vil den totale ramma for 2017 bli på 5,21 milliardar.

– Fått opp tempoet

Investeringstilskotet som staten gjev, blir forvalta av Husbanken. Banken reknar med det vil koma søknader frå kommunane for å byggja og gradera opp sjukeheimsplassar tilsvarande 5,12 milliardar i år. Regjeringa ønskjer med den auka tilsegnsramma si å koma dette behovet i møte.

– Med løysingane til Frp og Høyre har kommunane fått opp tempoet. No følgjer vi opp med rekordstore løyvingar i revidert nasjonalbudsjett, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Målet med investeringsordninga som blei etablert i 2008, var å stimulera kommunane til å fornya og auka tilbodet av plassar i sjukeheim og omsorgsbustader.

Stort behov

Ein fersk rapport frå KS, interesseorganisasjonen til kommunane, viser at behovet er stort.

KS har spurt kommunane om byggjeplanane deira, og undersøkinga viser at norske kommunar har planlagt å byggja og modernisera rundt 11.000 plassar frå 2017 og fram til 2019.

– KS-tala viser at kommunane no planlegg å byggja over tre gonger så mange sjukeheimsplassar som kvart år blei bygd under den førre regjeringa, seier Høie.

KS er samd i at det for landet sett under eitt er nødvendig med fleire plassar i sjukeheim og omsorgsbustader fram mot 2030.

– Behova er vanskelege å berekna, både fordi omsorgssektoren er i ei rivande utvikling, eldre er friskare enn før og fordi ny teknologi og innovative løysingar betyr at omsorgstenestene i framtida kan sjå heilt annleis ut, seier KS-leiar Gunn Marit Helgesen.

Blir endra

Regjeringa har styrkt tilskotsordninga ved å auka den statlege delen frå 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plassar.

Men frå 2021 blir tilskotet endra, slik at det frå dette året berre blir gjeve støtte til bygging av nye plassar. Det betyr at modernisering av plassar frå 2021 må finansierast på vanleg måte gjennom kommuneramma.

– Innstramminga til regjeringa av investeringstilskotsordninga for sjukeheim og omsorgsbustader har fått negative reaksjonar frå kommunane, seier Helgesen.

– Ikkje alle kommunar vil trengja nettotilvekst av omsorgsbustader på kort sikt, men dei fleste kommunane har behov for rehabilitering av bygga. Då må tilskotsordningane kunne brukast til slik rehabilitering.

