Regjeringa vil gje betre støtte til vaksne som treng leseopplæring

Mange av dei 400.000 vaksne i Noreg som slit med å lesa og skriva, treng ekstra skulegang for å halda seg i jobb eller koma inn på arbeidsmarknaden. No vil regjeringa finna ut kva eventuelle hindringar dei møter for å ta denne utdanninga.

– Mykje tyder på at dei noverande ordningane ikkje er nok tilpassa dei som til dømes har familie og jobb, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringa har difor utnemnt eit ekspertutval som skal greia ut korleis dei kan få betre økonomisk hjelp til å ta grunnleggjande opplæring. Utvalet skal vurdera finansieringsordningane ein har i Lånekassen i dag, arbeidsretta tiltak og NAV-ytingar i tillegg til relevante kommunale ytingar. Dei skal også sjå på moglegheitene for å kombinera opplæring og arbeid og om det er nødvendig med ytterlegare krav til dei som får slik støtte.

Samfunnsøkonom og seniorforskar ved Frischsenteret Oddbjørn Raaum skal leia utvalet. Det skal føreslå ulike modellar og levera ein NOU innan 1. desember 2018.

