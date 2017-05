Sandberg vurderer innreisenekt for hatpredikantar

– Vi kan ikkje vere naive i møte med desse mørke kreftene som ønskjer oss alt vondt, skriv Sandberg, fungerande innvandrings- og integreringsminister, i ein e-post til avisa.

Han har merkt seg at danske styresmakter denne veka har innført innreiseforbod for seks religiøse forkynnarar som blir omtalte som ‘hatpredikantar’. Årsaka til innreiseforbodet er omsynet til offentleg orden, opplyste det danske utlendings- og integrasjonsdepartementet i ei pressemelding tysdag.

– Vi må ta på alvor at det kjem folk hit som ønskjer å radikalisere folk som er her, og som nyttar seg av vårt frie samfunn til å preike hat mot våre verdiar. Det må kunne forventast at ein legg til grunn eit minimum av norske og vestlege verdiar, også for religiøse samfunn i Noreg, skriv Sandberg.

Temaet vart aktualisert i fjor etter at den salafistiske organisasjonen Islam Net inviterte fleire omstridde predikantar til sin årlege konferanse. Departementet varsla då at dei vil gjennomgå regelverket rundt opphaldsløyve for imamar, religiøse leiarar og predikantar. Etter dette har Islam Net slutta å oppgi namn på predikantane dei inviterer til sine konferansar.

I asyl- og integreringsforliket frå 2015, samla stortingsfleirtalet seg om ei formulering der det heiter at religiøse leiarar som «svekkjer integreringa» ikkje bør få innvilga opphaldsløyve.

