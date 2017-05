Tilsette seier nei til å flytte frå Oslo

Ifølgje Klassekampen viser ei undersøking blant dei tilsette i Landbruksdirektoratet i Oslo at berre 2 av 176 ønskjer å flytte same veg som arbeidsplassen. Undersøkinga er gjennomført av dei lokale fagforeiningane, som er sterkt imot planane. 15 prosent svarar at dei er usikre og 84 prosent svarar at dei ikkje vil bli med. Spørsmåla vart sende ut til alle dei 194 tilsette i Oslo, men det var altså 176 som svarte. Steinkjer er nemnt som mogleg ny lokalisering for direktoratet.

Språkrådet, med sine 34 tilsette, blir også vurdert flytta.

–Vi har ikkje gjort noka undersøking, for vi er ein ganske liten organisasjon. Men det er ganske eintydig at dei tilsette ikkje er interesserte i å flytte, seier direktør Åse Wetås.

