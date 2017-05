Færre store barn blir født i Noreg

Alt over 4,5 kilo blir rekna som høg fødselsvekt. I år 2000 vog 4,7 prosent av alle nyfødde meir enn dette, mens delen i fjor var 2,8 prosent, ifølgje P4.

Per Magnus, fagdirektør for forsking ved Folkehelseinstituttet, trur éi av årsakene kan vere at norske mødrer er blitt sunnare. Han trekkjer også fram kontroll av svangerskapsdiabetes som ei forklaring.

I dag er gjennomsnittsvekta på nyfødde, norske barn i underkant av 3,5 kilo.

