Greenpeace ut mot Statoils oljeboringsplanar

Riggen Songa Enabler skal bore i Korpfjell, eit område som er nærmare Svalbard enn Finnmark, lenger nord enn nokon annan boreoperasjon på norsk sokkel. Ifølgje NRK reagerer miljøorganisasjonen Greenpeace kraftig på planane.

– Det er ein ekstrembrønn på alle måtar. Avstand til land gjer at alt som skjer der ute vil vere av ekstremt stor risiko, både for dei som jobbar der og for miljøet. Dette fordi det vil ta lang tid å mobilisere dei nødvendige ressursane når noko går gale, seier leiar Truls Gulowsen i Greenpeace Norge.

Korpfjell, som ligg 400 kilometer nord for kysten av Finnmark, ligg i ein del av Barentshavet som tidlegare har vore stengd for oljeboring. Greenpeace har fleire gonger tidlegare aksjonert mot oljeboring på norsk og russisk sokkel i nord. Gulowsen seier at Greenpeace i fleire land no følgjer nøye med på utviklinga.

– Vi reknar med at eitt av Greenpeace' internasjonale skip vil komme oppover i sommar.

Grenselinjeavtalen med Russland har ført til opninga av Barentshavet søraust, som utgjer den første nye norske oljeprovinsen på over 20 år. Statoil er det første selskapet som skal bore i området, som er på størrelse med Finnmark fylke.

