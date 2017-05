Helse sør-aust må svara Bent Høie om IT-saka

Denne utgreiinga skal departementet få 24. mai, opplyser departementet til NTB.

Bent Høie (H) ventar på denne utgreiinga før han vurderer vidare oppfølging av saka.

NRK avslørte sist veke at over 100 IT-arbeidarar i Bulgaria og Malaysia hadde hatt tilgang og utvida rettar til datasystema til helseføretaket.

Fredag blei det kjent at Thomas Bagley trekte seg som teknologidirektør i Helse sør-aust. Helseføretaket opplyste då at dette kjem av at han hadde fått ein annan jobb.

