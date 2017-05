Hund måtte avlivast etter snartur over grensa til Sverige

Eigaren hadde ingen papir på hunden då dei skulle tilbake til Noreg, skriv Fremover. Han forklarte at han berre skulle på butikken.

Mattilsynet stadfestar at regelverket er strengt i slike tilfelle. Utan nokon papir på hunden måtte eigaren velja mellom å setja hunden i karantene på Gardermoen i 120 dagar eller å avliva hunden.

I karantenetida ville hunden mellom anna fått rabiesvaksine. Døgnprisen på karantene er 300 kroner, pluss utgifter til medisinering. Opphaldet ville dermed kosta minst 36.000 kroner.

Mattilsynet ber hundeeigarar vera merksame på at regelverket for hundar på utanlandsreise blei innskjerpa ved nyttår.

– Eg forstår det slik at dei opplyste at dei berre hadde vore over grensa og skulle returnera. Då er det trist at det er slike følgjer det får. Dette skulle ikkje vore ei stor sak, hadde eigaren berre kunna dokumentera det, seier veterinær og seniorrådgjevar Ole-Herman Tronerud til Fremover.

