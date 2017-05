Ingeniør: Alvorlege manglar ved Oslofjordtunnel-plan

– Etter å ha sett gjennom planane for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har eg funne store manglar i vurderinga av sikkerheita for trafikantane og manglande nytenking om føreseielegheit for ferdig bygd og sluttført to-løps tunnel. Dei er i mine auge så alvorlege at eg vel å sende eit ope brev til samferdselsministeren, seier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidlegare seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen, til Røyken og Hurums avis.

Solheim, som også er tidlegare delprosjektleiar for «KVU for kryssing av Oslofjorden» peikar på fem viktige forhold som aldri har vore diskutert, som mangel på tilfredsstillande vegskulder i tunnelen, ekstra køyrefelt for langsamtgåande køyretøy, behov for eit tredje tunnelløp og ombyting av køyreretning i dei to nye tunnelløpa.

– Eit viktig hovudvegsamband med stor trafikk må vere føreseieleg, særleg dersom den manglar ein reell omkøyringsveg, og den må vere open 24 timar i døgnet gjennom 365 dagar, seier Solheim. Han peikar på at Oslofjordtunnelen i fjor hadde rundt 200 stengingar og ein årsdøgntrafikk på 7.500 bilar.

Solheim opnar også for bygging av bru, men viser til at ei tofeltsbru, som er nærmast summen på det to tunnelar vil koste, ikkje er optimalt.

