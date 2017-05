Israel meiner forbodet til Frp mot omskjering avgrensar religionsfridomen

Omskjering er, og har vore gjennom fleire tusen år, eitt av dei grunnleggjande boda i jødedommen, poengterer den israelske ambassadøren i ein uttale om landsmøtevedtaket til Framstegspartiet i helga.

– Omskjering er ein essensiell del av den jødiske identiteten, både for religiøse og sekulære jødar. Som representant for den jødiske staten ønskjer ambassaden å uttrykkja vonbrotet og håpet sitt om at avgjerda blir gjort om, seier ambassadør Raphael Schutz til NTB.

Framstegspartiet er det einaste partiet på Stortinget som har programfesta forbod mot rituell omskjering av gutebarn. Vedtaket blei fatta trass klare åtvaringar og oppmodingar før landsmøtet mot eit slikt vedtak. Partileiar Siv Jensen var blant Frp-arane som ikkje ønskte forbodet, og streka overfor NTB i helga under at Frp framleis er ein «varm støttespelar for Israel».

Jensen streka også under at vedtaket er ein del av politikken til Frp dei neste fire åra, men ikkje politikken til regjeringa. Jørund Rytman, som leier Israels venner på Stortinget, meiner formålet ikkje er å ramma jødar eller religionsfridomen.

– Det er bevist at omskjering, når inngrepet blir utført profesjonelt, ikkje har negative følgjer for gutebarn. Den uunngåelege konklusjonen er dermed at vedtaket avgrensar det grunnleggjande og universelle prinsippet om religionsfridom, seier Schutz.

(©NPK)