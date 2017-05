Kongelege frå heile Europa til bursdagsfeiring for kongeparet

Kongehuset offentleggjorde måndag ettermiddag lista over statsoverhovud og andre kongelege gjester til 80-årsfeiringa.

Frå den norske kongefamilien deltek kronprinsparet, prinsesse Märtha Louise og prinsesse Astrid, fru Ferner.

Frå Danmark kjem dronning Margrethe, kronprinsesse Frederik og kronprinsesse Mary, mens prins Joachim og prinsesse Marie berre er med på arrangementa onsdag.

Kong Carl Gustaf, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip og prinsesse Sofia representerer den svenske kongefamilien. Prinsesse Madeleine står derimot ikkje på gjestelista.

Fleire kongepar

I tillegg kjem kongepara frå både Belgia og Spania, og frå Nederland kjem både kong Willem-Alexander, dronning Maxima, prinsesse Beatrix, prins Constantijn og prinsesse Mabel.

Storhertug Herri og storhertuginne Maria-Teresa frå Luxembourg og fyrst Albert frå Monaco har også meldt at dei kjem.

Det britiske kongehuset blir representert av lady Elizabeth Shakerley. Den greske kongefamilien stiller med dronning Anne Marie, kronprins Pavlos, prinsesse Marie-Chantal, prins Nikolaos og prinsesse Tatiana.

Finlands president Sauli Niinistö og Islands president Gudni Th. Johannesson er også med på feiringa.

Bursdagssong på Slottsplassen

80-årsfeiringa startar på Slottsplassen tysdag ettermiddag. Dette arrangementet er ope for alle, og folk får høve til å syngja bursdagssongen for jubilantane når kongeparet kjem ut på slottsbalkongen klokka 18.30.

Onsdag er det lunsj på kongeskipet Noreg og gallamiddag på Operaen. Dei kongelege skal køyra i kortesje frå Slottet til Operaen.

Oslo-politiet opplyser at kortesjen onsdag vil føra til avgrensa moglegheiter til å koma fram i deler av Oslo sentrum mellom klokka 16 og 19. Publikum blir bedne om å la bilen bli heime og i staden nytta T-banen.

Måndag var førebuingane til den kongelege bursdagen i gang i Oslo. Vindaugspussarar sytte for at Operaen skal visa seg frå si beste side under feiringa.

(©NPK)