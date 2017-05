Kvinnekamp om plassen i den nye leiinga i LO

Fagforbundet – det desidert største i LO – venta til søndag med å krevja to representantar blant dei åtte i LO-leiinga. Då blei leiaren i Fagforbundet i Trondheim Kristin Sæther (50) lansert. Ho hadde ikkje lange tida på å bestemma seg.

– Eg blei spurd på fredag. Dei har vel lagt ein kabal, då, seier Sæther i eit intervju med frifagbevegelse.no.

Frå før var det kjent at Roger Haga Heimli er kandidaten til Fagforbundet til eitt av dei to nestleiarverva som blir ledige når LO-kongressen går til val på torsdag.

Kvinnekamp

Like venta som at Heimli blir vald, er det at han får følgja av Peggy Hessen Følsvik frå Handel og Kontor som nestleiar. Ho er sjølv lansert til vervet som første nestleiar av eige forbund.

Om leiarvervet er det heller inga spenning. Hans-Christian Gabrielsen frå Fellesforbundet har blitt kalla påtroppande LO-leiar i mange år allereie.

Det er i sekretærkorpset leiarkampen står. Dersom Peggy Hessen Følsvik blir ny nestleiar må ho erstattast som førstesekretær. Blant kandidatane er forbundssekretær Julie Lødrup i Norsk Tjenestemannslag.

Måndag ettermiddag har valkomiteen i LO det første møtet sitt. Ei innstilling skal leggjast fram torsdag, same dagen som vala skjer.

Attval

Dei noverande fire ordinære LO-sekretærane ønskjer alle å halda fram i LO-leiinga, nemleg Terje O. Olsson frå EL og IT Forbundet, Trude Tinnlund frå Fellesforbundet, Are Thomasgard frå Industri Energi og Renee Rasmussen frå Musikernes Fellesorganisasjon.

Kampen står hovudsakleg om plassen til Rasmussen. Det er henne Fagforbundet utfordrar med Kristin Sæther, mellom anna med den grunngjevinga om at MFO er eit lite forbund.

– Det er tradisjon for at Fagforbundet har to personar i LO-leiinga. Kristin Sæther er ein dyktig og erfaren tillitsvald, både på lokalt og regionalt nivå, seier leiar i Fagforbundet Mette Nord i ei pressemelding.

Fagforbundet og MFO blir utfordra av utdanningsgruppene i LO, med forbundsleiaren i Fellesorganisasjonen Mimi Kvisvik i spissen. Ho har lansert

