Norske veteranar heidra med medaljar 

– Det er ei stor ære å få denne utmerkinga. Eg kjenner meg audmjuk i høve til dei andre som har fått denne utmerkinga, både under Den andre verdskrigen, då landet vårt var okkupert, og i moderne tid, seier Andersen til VG.

Krigskorset er den høgste utmerkinga i Noreg, og det var kong Harald som stod for overrekkinga av medaljen under ein seremoni på Akershus festning i Oslo måndag.

Samtidig fekk elleve andre personar medalje for innsatsen sin i Goražde i Bosnia i 1995. Fire av dei fekk Forsvarets innsatsmedalje med rosett, mens dei andre sju fekk innsatsmedaljen til Forsvaret.

«Krevjande og farleg»

Ken Andersen blir heidra for innsatsen sin under to terrorangrep i Kabul, hovudstaden i Afghanistan i 2015. Han gjer teneste i Marinejegerkommandoen.

– Under ekstremt krevjande og farlege omstende deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eige liv bidrog han til å setja fri gislar og uskadeleggjera terroristar. Det er stor grunn til å tru at den framifrå leiinga og innsatsen til Andersen redda mange sivile liv, heiter det i grunngjevinga.

Innsatsen til Andersen er i tråd med dei ypparste tradisjonane for militært leiarskap og mot, ifølgje forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Dette er ein fortent aksept av den framifrå innsatsen Andersen og norske soldatar gjer i internasjonale operasjonar, og i krevjande situasjonar, sa ho då tildelinga blei kjent nyleg.

Veterandag

Samtidig med at frigjeringa frå Nazi-Tyskland blir markert 8. mai, blir dagen no også brukt til å heidra norske veteranar og veteranfamiliar, frå andre verdskrigen og fram til dei internasjonale operasjonane i dag.

Etter andre verdskrigen har over 100.000 nordmenn gjort teneste i nesten hundre ulike internasjonale operasjonar i over 40 land.

I tillegg til kong Harald var også stortingspresident Olemic Thommesen (H), statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, leiar av utanriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til stades under seremonien.

Kongen overrekte Krigskorset, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overrekte dei andre medaljane.

