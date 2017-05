Politiet vil vite om nødnettet er robust nok før sykkel-VM 

Arrangørane forventar at sykkel-VM i Bergen i september vil trekkje til seg 500.000 tilskodarar og 300 millionar TV-sjåarar verda over. Ifølgje Bergens Tidende har Vest politidistrikt sendt brev til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) om kapasiteten på nødnettet.

– Vi er for så vidt alltid bekymra ved store arrangement. Vårt overordna mål er å redusere risiko og truslar, og då må ein ta høgde for både det ein veit og det som kan skje, seier leiar Morten Ørn ved Fellesoperativ eining i Vest politidistrikt.

Avdelingsleiar Nina Myren i DSB seier til avisa at nødnettet skal ha tilstrekkeleg kapasitet til å handtere normal drift ved sykkel-VM, og at DSB vil bidra til å etablere ein eigen sambandsplan for arrangementet.

– Nødnett har god dekning i Bergen og i områda der sykkel-VM skal arrangerast. Dei fleste områda som vil bli berørt av arrangementet har overlappande dekning frå fleire basestasjonar, skriv Myren.

