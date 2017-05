Venstre bekymra over EØS-motstand 

– Det er stadig fleire i LO og i Framstegspartiet som er imot EØS-avtalen, ein avtale som er så avgjerande for norsk næringsliv. Det er all grunn til stor bekymring. No treng vi meir, ikkje mindre, internasjonalt samarbeid, seier Venstre-nestleiar Ola Elvestuen til Dagens Næringsliv.

Han meiner det er illusorisk at EØS-motstandarane no seier Noreg vil vere betre tent med separate handelsavtalar enn med EØS-avtalen.

– Vi må vere innanfor, med i samarbeidet i EU, dersom vi skal nå klimamåla. Samarbeidet trengst også i flyktningpolitikken og i sikkerheits- og utanrikspolitikken, seier Elvestuen.

Til LO-kongressen som startar måndag er det sendt inn fleire forslag enn tidlegare om å gå ut av EØS, å reforhandle eller endre avtalen.

Senterpartiet er blant dei som har vedtatt at det er nødvendig med ein ny handelsavtale for å sikre eit anstendig norsk arbeidsliv.

– Det er ei heilt annan verkelegheit etter at Storbritannia vedtok å gå ut av EU. Vi er opptatt av å ha ein sterk utanriksminister som forsvarar Noregs interesser. Regjeringa i dag har vore prega av nasegrus beundring for alt som kjem frå Brussel, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

