Villreinstamma i Nordfjella skal slaktast

Det inneber at bortimot 2.000 rein – det vil seia 10 prosent av den norske villreinstamma – vil bli slakta ned, og heile området lagt aude i mange år.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) meiner tilrådinga om nedslakting bør følgjast, men set nokre premissar.

Det må utarbeidast ein plan innan 1. mai neste år som forklarer den praktiske gjennomføringa, framdriftsplan og relevante smitteførebyggjande tiltak.

– Tiltaka må innrettast slik at saneringsperioden blir så kort som mogleg. Gjennomføringa må takast vare på av omsyn til dyrevelferd og mellom anna ta høgd for at ein bør unngå uttak av høgdrektige dyr, opplyser Landbruksdepartementet.

Det skal også utarbeidast ein konkret plan for å byggja opp att villreinstamma i Nordfjella så snart som mogleg. Det skal vurderast om det er mogleg og fagleg forsvarleg å reetablera ei stamme før det har gått fem år etter at uttaket er avslutta.

