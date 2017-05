Brystkreft får mest merksemd 

Kreftregisteret har gjennom databasen for medieovervaking, Atekst, funne at ordet blærekreft er registrert i 2.000 oppslag, mens brystkreft er omtalt nesten 20 gonger så ofte, over 38.800 gonger.

– Det er overraskande at forskjellane er så store, og ikkje minst at ei så stor kreftform som blærekreft er så lite synleg. Blant menn er dette faktisk den fjerde største kreftforma, seier direktør for Kreftregisteret Giske Ursin.

Til samanlikning er hudkreft, den femte største kreftsjukdommen blant menn, omtalt meir enn 11.000 gonger. Prostatakreft, som er den største kreftforma både blant menn og totalt, er nemnt nær 17.700 gonger. Erik Skaaheim Haug, overlege ved Sjukehuset i Vestfold og leiar av Norsk Blærekreftgruppe, er einig i at dette er merkverdig.

– Det blir stadig meir openheit rundt kreft, men blærekreft står heilt på sidelinja i denne samanhengen. Det kan vere uheldig fordi mange ikkje kjenner til tidlege teikn på sjukdommen, som blod i urinen, og derfor kjem seinare til behandling.

I tillegg peiker Haug på samanhengen mellom blærekreft og røyking.

– Vi reknar med at rundt halvparten av dei 1.500 årlege tilfella av blærekreft kunne vore unngått dersom ingen hadde røykt, seier han.

