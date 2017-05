Buskerud krev fleire tryggingstiltak når Oslofjordtunnelen opnar

Det kom fram på hastemøtet mellom Statens vegvesen, fylkesordførarane i Buskerud og Oslo og Akershus og lokale ordførarar tysdag ettermiddag. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen stilte sjølv på møtet.

– Han stadfesta klart at han har ansvaret for tryggleiken på vegane og i tunnelar, og at vegvesenet arbeider med å finna raske løysingar. Dei skal også koma tilbake med løysingar også på lengre sikt, seier Buskeruds fylkesordførar Roger Ryberg (Ap).

Brannbil og skannar

Tunnelen er stengd på ubestemt tid etter lastebilbrannen fredag, og frå og med onsdag morgon blir det altså sett inn passasjerferje mellom Drøbak og Hurum til tunnelen opnar igjen. Innan då meiner Ryberg at fleire ekstra tryggingstiltak må vera på plass:

* Tung bergingsbil og brannbil må alltid vera på plass ved tunnelløpet.

* Det må setjast opp skannarar som kan avsløra varmgang i motorane til køyretøya. Berre feilfrie bilar må få køyra inn i tunnelen.

– Det er tunge køyretøy som står for hovuddelen av trafikkstoppane og brannane i tunnelen. Dette må det gjerast noko med, peikar Ryberg på.

Bruka bompengar?

Han fortalde også vegdirektøren kor han skal finna pengar til dette. Han viser til at bilistane har betalt meir i bompengar enn det det kosta å betala ned tunnelen. Dermed står det ifølgje Ryberg no om lag 240 millionar kroner på konto som kan brukast til dette.

– Ingenting ville vera betre enn å bruka pengane til trafikktryggingstiltak, meiner han.

Fylkesordførar Anette Solli i Oslo og Akershus sa før møtet at ho ønskte forsikringar om tryggleiken også med ein eventuell ny tunnel. Brannen fredag hadde svært mange likskapstrekk med ein tilsvarande brann i 2011, har Statens havarikommisjon for transport slege fast.

– Vi må spørja oss om vi må rekna med at dette vil skje igjen, seier ho til NTB.

Det er delte meiningar om det bør byggjast nytt tunnelløp eller om det skal byggjast bru i staden. Fleire parti vil avklara dette i samband med at Nasjonal Transportplan skal behandlast på Stortinget i juni.

Oslofjordtunnelen er brattare enn tunneldirektivet til EU tillèt, men direktivet opnar for andre tiltak som kompenserer for dette.

(©NPK)