SV og Sp er skeptiske til Odda-løysing

Helsekomiteen på Stortinget behandlar saka tysdag ettermiddag, men det kan sjå ut til at Arbeidarpartiet og dei to regjeringspartia har funne saman. Ap varsla i førre veke at dei ville sikre eit akuttkirurgisk tilbod i Odda. Måndag sende Høie eit brev til komiteen, der det heiter at kirurg eller ortoped «skal vere tilgjengeleg for sjukehuset på døgnbasis».

– Helseministeren seier beredskapen skal behaldast på noverande nivå, seier saksordførar Ruth Grung (Ap), til NTB før den endelege behandlinga i komiteen.

– Det er den beste garantien Odda nokon gong har hatt, legg ho til.

Men SVs Audun Lysbakken er ikkje så sikker.

– Eg syns framleis det er mange ubesvarte spørsmål. Det er rett og slett uklart for meg om dette betyr at den akuttkirurgiske beredskapen blir vidareført på same nivå som i dag, seier han til NTB.

Også Senterpartiet har uttrykt skepsis til forsikringane frå Høie.

– Dette er ikkje å vidareføre akuttkirurgien, og eg meiner det ligg ei svekking av Odda sjukehus i det Høie svarar. Han er lite konkret og styrer unna omgrepet «akuttsjukehus med traumefunksjon», som er det vi er opptatt av skal bli vidareført i Odda, sa helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK måndag.

Lysbakken meiner Stortinget no kan komme til å overlate til Høie og helseføretaket å tolke kva slags akuttberedskap sjukehuset skal ha. Han seier han vil høyre kva fagfolk på sjukehuset seier. Stortinget skal behandle saka 15. mai. Dersom dei ikkje er fornøgde, vil SV stå fast ved forslaget om at dagens modell skal vidareførast.

– Eg føreset jo at Ap vil lytte til folk i Odda før dei bestemmer seg endeleg. Dei har jo gitt eit løfte framfor tusenvis av folk 1. mai, seier Lysbakken.

(©NPK)