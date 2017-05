Sola kommune forbyr tigging

Vedtaket blei fatta i formannskapsmøtet tysdag, på kostnad av eit alternativt forslag frå Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeidarpartiet om å bruka dei eksisterande verkemidla i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsam tigging, fortel Stavanger Aftenblad.

– Det har teke altfor lang tid før det blei reagert på situasjonen i sentrum. Det fekk eskalera og utvikla seg i altfor lang tid. Dette beviser at politiet ikkje har det verktøyet dei treng for dette, sa ordførar Ole Ueland (H) under møtet.

(©NPK)