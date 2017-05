Statoil med klimaåtvaring til Trump-rådgjevar

Trump har tidlegare gått ut med at han ønskjer å seia opp Parisavtalen som blei inngått i 2015. Mens dette blir diskutert internt i Det kvite hus har Statoils direktør for berekraftig utvikling, Bjørn Otto Sverdrup, funne det nødvendig å åtvara mot ei slik utmelding.

Åtvaringa kjem i eit brev Sverdrup har sendt til George David Banks, rådgjevar i Det kvite hus i globale klima- og energispørsmål, skriv Stavanger Aftenblad.

«Eg skriv til deg for å uttrykkja støtte til framleis amerikansk i Paris-deltaking i avtalen,» skriv Bjørn Otto Sverdrup i brevet, som han har lagt ut på Twitter.

Sverdrup peikar på at Statoil har investert over 30 millionar dollar i dei 30 åra sine i USA, og skapt tusenvis av arbeidsplassar. Han framhevar Parisavtalen som eit godt rammeverk og strekar under at framleis amerikansk deltaking vil vera til stor fordel for selskap som opererer i USA.

