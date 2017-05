To politifolk bøtelagt for doping

I fjor blei fleire politifolk og tilsette i politiet mistenkte for å ha brukt eller kjøpt dopingpreparat ulovleg. Ein av dei, ein sivilt tilsett i eit politidistrikt på Vestlandet, har blitt sagt opp.

– Det har kome klage på oppseiinga, og ho skal behandlast i det sentrale tilsetjingsrådet, seier administrasjonssjef Trond Arne Aglen i Vest politidistrikt til TV 2.

I alt fem polititilsette har den siste tida blitt etterforska for dopingkriminalitet. To har fått førelegg som er vedtekne. Tre av saker som er lagt bort av mangel på bevis og at det ikkje er bevist noko straffbart forhold.

Stortinget vedtok i 2013 å forby bruk, det å ha og kjøp av dopingmidlar. Tidlegare var det berre sal og innførsel av dopingmidlar som var forbode.

