Færre og kortare straumbrot i 2016

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriv at avbrota i 2016 var kortare og færre enn i 2015.

– Elektrifisering av bilparken, utfasing av oljefyr og nye bustader utan alternativ oppvarming gjer oss stadig meir avhengige av straum, noko som gjer at vi må stilla strenge krav til forsyningstryggleiken, seier NVE-direktør Per Sanderud.

Den største faren for straumleveringa er kraftig uvêr. Dei to store stormane i 2016, Tor og Urd, stod for totalt 334.00 straumbrot, men færre enn ein kunne venta, fordi vindretninga var med på å hindra at det fall færre tre.

Aust-Agder hadde dei lengste brota, og saman med Sogn og Fjordane hadde dei også flest lange brot. Då det kom eit kraftig snøfall på Sørlandet i november blei mange kundar straumlause samtidig, og det tok lang tid å retta feila. Dermed var det over 6.000 avbrot som varte i over 24 timar. Totalt opplevde kvar kunde i Aust-Agder i snitt 3,9 avbrot og var utan straum i til saman 6 timar og 47 minutt, over tre gonger så lenge som landsgjennomsnittet.

