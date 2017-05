Fire ut og to nye inn i Telenor-styret

Med usemja i haust mellom styreleiar Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan rokeringane i styret tyda på at eigarane har valt å styrkja posisjonen til Wærsted, meiner Karin S. Thorburn, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Styret var usamde i haust og støtta ikkje Wærsted då ho ønskte å få Brekke til å gå. Med endringane i styret verkar det som om eigarane vil styrkja rolla til Wærsted, seier Thorburn til Aftenposten.

Anders Skjævestad, leiar for nominasjonskomiteen til Telenor, seier til avisa at utskiftingane kjem av at komiteen har ønskt ei litt anna kompetansesamansetjing.

Grethe Viksaas har vore administrerande direktør for IT-selskapet Basefarm og er for tida arbeidande styreleiar med fleire verv. Jørgen Kildahl har vore konserndirektør i Statkraft og har styreverv i Höegh LNG og eSmart Systems.

Styret er dermed redusert frå ti til ni medlemmer: styreleiar Gunn Wærsted, Jacob Aqraou, Sally Davis, Jon Erik Reinhardsen, Grethe Viksaas, Jørgen Kildahl og tilsetterepresentantane Brit Østby Fredriksen, Åse Selfjord og Harald Stavn. Den siste medlemmen vil bli føreslege i haust.

