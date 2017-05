Fleire bekymra over kutt i sjukehusa

– Sjukehusa får beskjed om å kutte 0,8 prosent, ferdig snakka, seier SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen, og viser til regjeringas målsetting om å effektivisere offentleg sektor.

Hermansen er bekymra for kvaliteten og pasientsikkerheita med vidare kutt.

– I helsebudsjettet for 2017 skulle sjukehusa i utgangspunktet effektivisere for 177 millionar kroner. Etter budsjettforliket mellom regjeringa og samarbeidspartnerne vart kravet på heile 427 millionar, seier Hermansen. Det fekk blant anna Ap-leiar Jonas Gahr Støre til å reagere, som omtalte det som «uklokt».

– Det er ikkje mykje å hente på framleis effektivisering fordi strikken allereie er tynnsliten, seier Hermansen.

Formuleringane i sjukehusdokumenta SV har gått gjennom beskriv korleis sjukehusa må førebu seg på innstrammingar.

– I budsjetta står det ingenting om at kutta vil gjere det medisinske tilbodet betre. Tvert imot, det står fleire stader at dette er krevjande, at det kan føre til reinnleggingar eller at det er på grensa av det forsvarlege, seier Kaski.

