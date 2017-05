FpU snur om Ap- og LO-melding

– Etter nærmare vurdering har vi kome fram til at sjansen for at saka blir lagt bort på grunn av manglande rettsleg interesse, er stor, seier FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud til ABC Nyheter.

Bakgrunnen for saka var eit innlegg frå sentralstyremedlem i FpU, Fredrik Juel Hagen, som i kraftige ordelag kritiserte pengestøtta som LO gjev Ap, LOs plass i sentralstyret til Ap og løfta frå Støre om å auka fagforeiningsfrådraget ved ein valsiger. Frp-nestor Carl I. Hagen tok replikk og spurde om FpU-representanten no på eigen måte vil melda Ap for korrupsjon.

I staden for å melda, vel FpU å senda eit ope brev til LO.

«Den massive pengestøtten som LO gir til Arbeiderpartiet, LOs egen plass i Arbeiderpartiets sentralstyre og løftet fra Støre om å øke fagforeningsfradraget ved en eventuell valgseier er kritikkverdig.» skriv FpU i brevet som ABC Nyheter har fått tilgang til.

«De aller fleste partier i Norge mottar pengestøtte fra ulike organisasjoner eller enkeltpersoner, og dette er det i utgangspunktet ingenting galt med. Gråsonen blir imidlertid hårfint overtrådt når pengestøtten brukes som brekkstang for politisk gjennomslag, og når en betydelig giver får egen plass i partiets sentralstyre», heiter det vidare.

