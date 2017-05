Håp om at oljekrisa er over 

– Eg håpar og trur at revidert nasjonalbudsjett vil visa at nedturen er snudd til ein forsiktig opptur, seier Hans Olav Syversen (KrF), leiar av finanskomiteen på Stortinget.

Finansminister Siv Jensen (Frp) meiner utsiktene i norsk økonomi er lysare enn på lenge.

– Veksten er på veg opp, og arbeidsløysa er på veg ned. Men vi er ikkje ferdige. Det er framleis mange menneske som ikkje har jobb, seier ho.

Ferske prognosar

Syversen er spent på korleis regjeringa vurderer den økonomiske situasjonen i budsjettforslaget, som etter framlegginga skal forhandlast ferdig med samarbeidspartia Venstre og KrF.

– Om dei positive tala vi har sett dei siste dagane og vekene viser seg å stemma, er vi no truleg ved eit vendepunkt. Men det er framleis ein skjør oppgang, seier Syversen til NTB.

– Heldigvis ser det ut til at prognosane til regjeringa stemmer overeins med det næringslivet, særleg på vestlandskysten, sjølv rapporterer om at ting tek til å sjå lysare ut, seier finanspolitisk talsmann i VenstreTerje Breivik.

– Bør stramma inn

I 2017-budsjettet la regjeringa opphavleg opp til å bruka 225,6 milliardar kroner frå oljefondet.

Men i tråd med at utsiktene no er lysare, meiner både Aftenposten og DN å vita at bruken av oljepengar blir noko redusert i det reviderte budsjettet. Ifølgje Aftenposten er det hittil varsla auka utgifter og skattekutt på rundt 3,2 milliardar kroner i revidert budsjett.

Fleire økonomar NTB har snakka med, meiner regjeringa no bør halda seg i skinnet og ikkje pumpa meir pengar inn i økonomien.

– Det er ikkje behov for å køyra på med ekstra stimulansar, seier sjefanalytikar Erik Bruce i Nordea Markets.

Vekst opp – arbeidsløyse ned

Dei positive tala gjeld mellom anna økonomisk vekst og arbeidsløyse.

Den langsiktige BNP-veksten, trendveksten, blir justert frå 1,7 prosent i det opphavlege budsjettet til 2 prosent i det reviderte budsjettet for 2017, skriv DN onsdag.

Samtidig er det brei semje blant analytikarane om at arbeidsløysa har nådd toppen og no kan vera på veg ned. Syversen er likevel oppteken av at det framleis blir satsa på tiltak for unge arbeidsledige.

– Vi vil framleis sjå på om vi kan styrkja lærlingtilskotet, seier han.

– I tillegg veit eg at mange hos oss er opptekne av at vi ser på fattigdomstiltak overfor barn.

Breivik strekar under betre sosiale ordningar for sjølvstendig næringsdrivande, meir pengar til vidareutdanning av lærarar og tiltak for reint hav som viktige Venstre-saker.

Lekkasjar

Som vanleg har Høgre og Frp, i god tid før budsjettdagen og gjennom styrte lekkasjar i media, varsla millionar og milliardar til formål dei ønskjer å satsa på.

Som NTB kunne fortelja fredag, vil ytterlegare 2,15 milliardar kroner bli sett av for å få bygd fleire og betre sjukeheimsplassar.

Pensjonistane får 840 millionar i nye skattelette, men dette tiltaket blei straks møtt med kraftige reaksjonar. Pensjonistforbundet meiner skattekutta ikkje kan kompensera for magre trygdeoppgjer for pensjonistane.

Det er også klart at heimbyen til statsminister Erna Solberg (H) Bergen blir tilgodesett med titals millionar til rehabilitering av offentlege bygg.

Det reviderte budsjettet er ei oppdatering av det opphavlege budsjettet frå desember i fjor.

(©NPK)