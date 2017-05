Opnar for koding som valfag ved alle skular

Regjeringa starta forsøk med koding i skulen hausten 2016. Interessa var stor, og mange kommunar ønskte å vere med. Derfor opnar no regjeringa for at alle kommunar kan få lov til å tilby programmering som valgfag i perioden forsøket går føre seg.

– Programmering blir ei stadig viktigare ferdigheit, og vi legg no til rette for at endå fleire kan lære å kode allereie på ungdomsskulen. Målet med forsøket er å finne ut om programmering som valfag kan bidra til å auke interessa til elevane for teknologi og realfag, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forsøket med programmering som valfag varer i tre år fram til 2018/2019. Førebels er det 155 skular fordelt på 55 kommunar som deltar. Enkelte av desse kommunane får også økonomisk støtte.

Skular som ønskjer det, kan tilby valfaget programmering frå skulestart hausten 2017, men dei vil ikkje vere ein del av sjølve forsøket eller få økonomisk støtte til faget.

